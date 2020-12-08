Приштина, 8 декабря 2020, 08:05 — REGNUM Министерство иностранных дел и диаспоры самопровозглашенного Косово 7 декабря присоединился к США в осуждении «режима» Николаса Мадуро в Венесуэле, обвиняемого в «фальсификации выборов» в Национальную Ассамблею, прошедших 6 декабря.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава МИД Косово Мелиза Харадинай-Стубла заявила, что Косово выражает обеспокоенность в связи с отчетом Организации американских государств, в котором подтверждается причастность «режима Мадуро к преступлениям против человечности».
Напомним, США считают легитимной только Национальную ассамблею, возглавляемую оппозиционером Хуаном Гуайдо.
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