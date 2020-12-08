Приштина, , 08:05 — REGNUM Министерство иностранных дел и диаспоры самопровозглашенного Косово 7 декабря присоединился к США в осуждении «режима» Николаса Мадуро в Венесуэле, обвиняемого в «фальсификации выборов» в Национальную Ассамблею, прошедших 6 декабря.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава МИД Косово Мелиза Харадинай-Стубла заявила, что Косово выражает обеспокоенность в связи с отчетом Организации американских государств, в котором подтверждается причастность «режима Мадуро к преступлениям против человечности».

Мелиза Харадинай-Стубла Мы выражаем наше резкое осуждение попыток режима Мадуро обмануть мир нелегитимными выборами, которые не выражают реальную волю народа Венесуэлы.

Напомним, США считают легитимной только Национальную ассамблею, возглавляемую оппозиционером Хуаном Гуайдо.

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