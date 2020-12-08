Приштина, , 07:58 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово и лидер оппозиции Альбин Курти 7 декабря обсудил со Специальным представителем Евросоюза по диалогу между Косово и Сербией Мирославом Лайчаком вопрос о пропавших без вести 1638 косовских албанцах.

На своей странице в социальной сети Twitter политик поблагодарил Евросоюз за поддержку диалога между Белградом и Приштиной и подчеркнул, что главными выгодополучателями переговоров станут граждане.

Курти отметил, что диалог должен проходить на основании четко оговоренных принципов и должен решить все спорные вопросы взаимоотношений.

Напомним, следующая встреча косовской и сербской переговорных делегаций состоится уже 7 декабря, причем сербскую сторону будет представлять новый глава канцелярии Сербии по Косово и Метохии Петар Петкович.

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