Приштина, , 07:39 — REGNUM В понедельник, 7 декабря институт внешней политики университета Джона Хопкинса в США презентовал результаты опроса сербов и албанцев относительно возможности примирения и успеха диалога между Приштиной и Белградом, проходящаго при посредничестве Евросоюза.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, опрос, проведенный центрами исследований по вопросам безопасности в Косово и Сербии, показал, что 31% косоваров и 50% сербов не понимают точно, какова цель диалога.

При этом 48% сербов считают единственным решением косовского конфликта возвращение Косово в Сербию на правах широкой автономии, в то время как 76% косоваров — взаимное признание Косово и Сербии в качестве отдельных государств.

И в Косово, и в Сербии большинство опрошенных поддерживают продолжение диалога, однако считают его непрозрачным. Свыше 90% опрошенных сербов и албанцев выступают против территориального обмена.

72% опрошенных в Сербии считают, что мирное соглашение подписано не будет, в то время как в Косово в такую возможность верят 49%.

Исследователи отмечают сохранение высокого уровня недоверия между представителями двух народов даже спуся 20 лет после войны.

Напомним, диалог между Косово и Сербией при посредничестве Евросоюза будет продолжен 10 декабря.

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