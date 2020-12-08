Гонконг, Китай, , 07:30 — REGNUM В Гонконге для сдерживания новой волны коронавируса вводятся новые ограничительные меры. Об этом глава администрации автономии Кэрри Лам сообщила в ходе пресс-конференции 8 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

По её словам, «пока четвёртая волна эпидемии не ослабевает, необходимо сократить скопления людей».

Теперь в Гонконге обязаны приостановить работу все спортивные залы, салоны массажа и красоты. Ресторанам разрешено принимать посетителей до 18:00, после этого — работать только навынос.

Напомним, что на прошлой неделе в рамках ужесточения коронавирусных ограничений в Гонконге была прекращена работа музеев, тематических парков, игровых залов, бассейнов и других подобных заведений. На дистанционный режим были переведены школьники и госслужащие.

7 декабря в автономии было выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. А общее число заболевших достигло 6975. Умерли 112 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, размер штрафов за нарушение санитарной дистанции и масочного режима в специальном административном районе Китая Гонконге будет увеличен с двух до пяти тысяч гонконгских долларов (с $258 до $645).

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге в 2,5 раза увеличат размер штрафов за нарушение ограничений