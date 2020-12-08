Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Помощник президента США по экономическим вопросам Питер Наварро якобы нарушил американский закон Хэтча от 1939 года, делая политические заявления, сообщается на сайте специального прокурора страны.

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Этот законодательный акт запрещает чиновникам, за исключением президента и вице-президента государства, участвовать в какой-либо политической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Питер Наварро заявил, что сотрудники Белого дома остаются на своих местах исходя из предположения, что администрация действующего президента Дональда Трампа продолжит работу, а сам американский лидер получит второй президентский срок.

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