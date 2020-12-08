Приштина, , 07:18 — REGNUM 7 и 8 декадря глава канцелярии по Косово и Метохии в составе правительства Сербии Петар Петкович будет находиться в Косово с визитом.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, разрешение на въезд политику выдали косовские институты государственной власти при активном участии министерства иностранных дел и диаспоры.

Стоит отметить, что совсем недавно президенту Косово Александру Вучичу было отказано во въезде в Косово якобы в связи с выявлением захоронений убитых албанцев в карьере Кижевак в Рашке. Предшественнику же Петковича Марко Джуричу, известного достаточно негативным отношением к косовским албанцам, во въезде было отказано несколько раз, а в тот день, когда он въехал на территорию края без разрешения, он был задержан косовскими силовиками.

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Разрешение на въезд было выдано Петковичу на основании Брюссельских соглашений о свободном передвижении и визитах высокопоставленных сербских чиновников, согласно которым каждый запрос на въезд сербских чиновников будет анализироваться компетентными институтами и может быть отклонен.

В первый день визита в Косово Петкович отправился в центр здравоохранения в Северной Митровице и недавно построенную в муниципалитете лабораторию для процедения тестов ПЦР на коронавирус.

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