Приштина, , 06:54 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 7 декабря провела встречу с главой миротворческой миссии НАТО в крае КФОР Франко Федеричи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения на встречи стала ситуация в крае, причем особый акцент ставился на вопросы безопасности. Положение было единодушно признано «спокойным и устойчивым».

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Харадинай-Стубла выразила КФОР благодарность «за работу и неустанные труды военных, участие и щедрый вклад в предложение безопасности и поддержание мира в стране после окончания войны».

Стороны подчеркнули важность сотрудничества и наличия тесных связей между КФОР и институтами государственной власти республики Косово.

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