Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Россия не является столь опасным и сильным соперником для Соединенных Штатов, как Китай, заявил глава Нацразведки США Джон Рэтклифф в интервью телеканалу Fox News.

«Россия не может конкурировать так же, как Китай, с крупнейшей экономикой мира — Соединенными Штатами. Китай обладает второй по величине экономикой мира, а Россия не входит в первую десятку. У Италии, Бразилии и штата Техас экономики крупнее, чем у России», — заявил он.

По мнению Рэтклиффа, Россия не располагает достаточным ресурсом, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам на таком же уровне, как это может Китай. Он отметил, что Пекин уже якобы имеет свой собственный план по достижению доминирующего положения в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США подготовили санкции против официальных лиц Китая из-за отстранения четырех оппозиционеров из парламента Гонконга. В санкционный список попали 14 человек из парламента КНР и Коммунистической партии Китая.

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