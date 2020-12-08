Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Заявление по поводу нарушений в ходе выборов президента США в штате Мичиган подал в суд избирательный штаб действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом передает телеканал Fox News.

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По мнению юристов, госсекретарь региона Джоселин Бенсон нарушила законодательство, когда разрешила подсчет голосов без согласования с представителями участвующих политических партий. Таким образом, наблюдатели не смогли убедиться в честности процесса голосования.

Это уже третий по счету подобный иск в судебные инстанции Мичигана. Два других были отклонены.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Дональд Трамп заявил, что выборы в США 3 ноября прошли на уровне стран третьего мира.

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