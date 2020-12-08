Челябинск, , 06:46 — REGNUM В Челябинске проект бюджета города на 2021 год и на плановые 2022-й и 2023-й представили общественности. Публичные слушания состоялись, сообщает пресс-служба гордумы.

Доходы бюджета запланированы в размере 13,2 млрд рублей, а расходы — 14,3 млрд. Дефицит ожидается на отметке 1,1 млрд.

Как отмечают в думе, прогноз по доходам снижен от изначального уровня 2020 года примерно на 500 млн рублей. Тем не менее в главном финансовом документе муниципалитета учтены почти все запланированные, а также и новые приоритеты в расходах.