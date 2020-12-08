Мехико, , 06:33 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил урегулировать деятельность сотрудников иностранных спецслужб на мексиканской территории. Соответствующий законопроект появился в распоряжении газеты Milenio.

Согласно проекту закона, все иностранные спецслужбы, действующие на территории Мексики, будут обязаны предоставлять всю собранную информацию мексиканским коллегам. При этом зарубежным силовикам запретят самостоятельно проводить задержания, устраивать обыски и вести деятельность, нарушающую законодательство страны.

Отказ от этих норм повлечет запрет на работу сотрудников иностранных спецслужб на территории Мексики. Также законопроект предполагает регулярную отчетность мексиканских ведомств о работе с сотрудниками силовых ведомств других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мексика обратилась к США с просьбой о выдаче бывшего главы мексиканского министерства общественной безопасности Хенаро Гарсии Луны, которого подозревают в связях с наркокартелями. Сам Луна был задержан в 2019 году в американском штате Техас.

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