Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Уровень стран третьего мира продемонстрировали прошедшие в США всеобщие выборы, поскольку они были «полностью сфальсифицированы», заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Байден получает власть в США и намерен отменить законы Трампа — все новости»

Глава Белого дома назвал эту ситуацию «позором» для страны. По его словам, никто не может определить даже хозяина устройств, которыми производили подсчет бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря издание The Washington Post опубликовало материал, в котором утверждалось, что избирательный штаб Дональда Трампа потратил $8,8 млн на судебные тяжбы и другую деятельность по поводу пересмотра итогов голосования на выборах президента США.

Читайте также: Трамп может пропустить инаугурацию Байдена — Axios

Читайте развитие сюжета: Штаб Трампа вновь подал иск из-за итогов голосования в Мичигане