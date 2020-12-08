Каракас, , 05:51 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании в период с апреля по июнь 2021 года посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в ходе выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

«Надеюсь на то, что в апреле, мае или июне я смогу приехать в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным», — сказал Мадуро.

По его словам, парламентская делегация также планирует вскоре посетить Москву с официальным визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского президента Владимира Путина за участие наблюдателей из России на выборах в парламент Боливарианской Республики.

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