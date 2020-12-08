Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Проведение парламентских выборов в Венесуэле 6 декабря необходимо осудить, поскольку США считают легитимной только Национальную ассамблею, возглавляемую оппозиционером Хуаном Гуайдо. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, размещенном в Twitter его пресс-службы.

Глава госдепа призвал все страны присоединиться к этому бойкоту и поддержать оппозиционного политика. Помпео также заявил, что международное сообщество не должно позволить президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «воспользоваться кражей» вторых выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Майк Помпео заявил, что на выборах в венесуэльский парламент якобы имели место фальсификации.

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