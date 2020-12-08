Москва, , 05:15 — REGNUM Следственные органы в России с начала 2020 года возбудили 15 217 уголовных дел о коррупции — на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Общее число переданных в суды уголовных дел о коррупции с 2011 года превысило 90 тыс. Бастрыкин отметил, что эти преступления транснациональная проблема, которая снижает доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства.

Одновременно с работой по расследованию ведомство участвует в международных конференциях по борьбе с коррупцией. С начала 2020 года представителей СК РФ их делегировали на профильные мероприятия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, других международных организаций.

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9 декабря во всем мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией. В этот день государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.