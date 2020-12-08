Сантьяго, , 05:03 — REGNUM В столице Чили Сантьяго из-за роста числа случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 с 10 декабря ужесточаются карантинные ограничения. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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«Все коммуны столичного округа переходят к переходной фазе начиная с четверга, 10 декабря», — говорится в сообщении ведомства.

Введение режима «переходная фаза» вновь предполагает запрет для жителей Сантьяго покидать свои дома в выходные дни без получения специального разрешения. В рабочие дни они, как и раньше, смогут без ограничений находиться на улице днём. Ночью — с 00:00 до 05:00 — в столице действует комендантский час.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в мире, в Чили число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 532 142. Умерли в стране с начала пандемии 15 663 пациента с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чили за прошедшие сутки выявили рекордное за месяц число заражённых коронавирусом нового типа — 1729 человек.

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