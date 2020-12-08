Каракас, , 04:42 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского президента Владимира Путина на участие наблюдателей из России на выборах в парламент Боливарианской Республики. Свою благодарность венесуэльский лидер выразил в ходе встречи с делегацией из РФ.

«Господин Посол, прошу передать президенту Владимиру Путину нашу благодарность за его интерес к демократическому процессу в Венесуэле», — заявил он.

По словам Мадуро, отношение России к Венесуэле является образцом уважения суверенитета других стран. Он подчеркнул, что Москва показала, как можно являться державой, не ущемляя другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выборы в Венесуэле прозрачными и демократичными. В свою очередь Госдеп США уже объявил о нелигитимности прошедших в Боливарианской Республике выборов. По их словам, санкционное давление на Венесуэлу будет усилено.

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