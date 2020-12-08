Москва, , 04:29 — REGNUM За всей цифровизацией, навязываемой на фоне коронавирусной истерии, как и за самой истерией стоят человеконенавистнические силы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Теперь новые возможности в области информации. Цифровое общество — это что, мир будет сведен к цифре, да? А все, что было сказано, что вначале было слово — это будет отменено? Это же чудовищный новый мир. Я, будучи светским гуманистом, например, ненавижу это еще больше. Хотите спросить, кто за этим стоит? Это всплывает какая-то гностическая подводная лодка, которая ненавидит гуманизм, человека, свободу и которая хочет заменить нормальное человеческое общество тем, что Зиновьев назвал «человейником». То есть рой постчеловеческий», — отметил Кургинян.

Все это складывается и из того, какие непропорциональные меры глобально были приняты касательно нового коронавируса в ситуации, когда вирус, при всей его серьезности, никак не тянет даже на пандемию.

Это складывается из того, как людей лишают свободы передвижения и сажают под карантинный замок. Это вытекает из того, как затыкают информационно рты тем, кто имеет отличную от жестко насаждаемого транснациональным официозом точку зрения. Это же говорят и факты, согласно которым нацистские преступники перешли под крыло США и ряда стран Запада, где продолжали разрабатывать программы подавления психики и биологическое оружие.