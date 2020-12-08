Москва, 8 декабря 2020, 04:29 — REGNUM За всей цифровизацией, навязываемой на фоне коронавирусной истерии, как и за самой истерией стоят человеконенавистнические силы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Все это складывается и из того, какие непропорциональные меры глобально были приняты касательно нового коронавируса в ситуации, когда вирус, при всей его серьезности, никак не тянет даже на пандемию.
Это складывается из того, как людей лишают свободы передвижения и сажают под карантинный замок. Это вытекает из того, как затыкают информационно рты тем, кто имеет отличную от жестко насаждаемого транснациональным официозом точку зрения. Это же говорят и факты, согласно которым нацистские преступники перешли под крыло США и ряда стран Запада, где продолжали разрабатывать программы подавления психики и биологическое оружие.