Москва, , 04:19 — REGNUM Разработкой бактериологического и химического оружия, а также современной фармакологией занимаются те же группы, что уничтожали массово людей во времена Второй мировой войны, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Японцы, которые переехали в этот Форт Детрик и которые творили такое в эпоху войны, по отношению к которому немцы отдыхают. А сам этот Менгеле и все остальное? Все группы переехали в это место. А дальше начались вещи, о которых, вспоминая теории заговора, вообще было неприлично говорить: «МК-Ультра», «Артишок», другие программы управления сознанием. Но сегодня все документы опубликованы уже самим американским правительством. Это уже не заговор, это уже история», — заявил Кургинян.

Он подчеркнул, что группы, которые занимались бактериологией, химией и «МК-Ультра» — это, по сути, одни и те же группы и одни и те же места. И на этом фоне страх пандемии нового коронавируса есть ни что иное как часть программы управления сознанием, которое и так уже в существенной степени запрограммировано.

«Теперь смотрим: биологические группы есть, химические… А что такое IG Farben, а что такое сегодня крупнейшие немецкие фармацевтические компании? Это то же самое, но вид сбоку!», — отметил эксперт.

Таким образом, костяк фармацевтической промышленности США, Японии и Германии, а также боевой химии и фармакологии в этих странах в свое время составили нацистские и милитаристские преступники из Германии и Японии, чье идеологическое и исследовательское наследие никуда не исчезло.