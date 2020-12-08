Москва, 8 декабря 2020, 04:19 — REGNUM Разработкой бактериологического и химического оружия, а также современной фармакологией занимаются те же группы, что уничтожали массово людей во времена Второй мировой войны, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он подчеркнул, что группы, которые занимались бактериологией, химией и «МК-Ультра» — это, по сути, одни и те же группы и одни и те же места. И на этом фоне страх пандемии нового коронавируса есть ни что иное как часть программы управления сознанием, которое и так уже в существенной степени запрограммировано.
Таким образом, костяк фармацевтической промышленности США, Японии и Германии, а также боевой химии и фармакологии в этих странах в свое время составили нацистские и милитаристские преступники из Германии и Японии, чье идеологическое и исследовательское наследие никуда не исчезло.