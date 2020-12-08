Мехико, , 04:23 — REGNUM Мексика обратилась к США с запросом о выдаче экс-главы министерства общественной безопасности (МОБ) республики Хенаро Гарсии Луны, обвиняемого в связях с наркомафией. Об этом со ссылкой на источник в посольстве Мексики в США 7 декабря сообщает агентство EFE.

Луна, руководивший МОБ при президенте Фелипе Кальдероне, возглавлявшем Мексику с 2006 по 2012 год, был задержан в Далласе в штате Техас 10 декабря 2019 года по обвинению в связях с наркокартелем «Синалоа».

Мексиканскому экс-чиновнику, которого власти США обвиняют среди прочего в получении взяток от наркокартеля «Синалоа» и участии в преступном сговоре для контрабанды наркотиков, может грозить от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, собственное расследование деятельности бывшего главы министерства общественной безопасности Хенаро Гарсии Луны, задержанного в США по подозрению в связях с наркомафией, проведёт генеральная прокуратура Мексики. После окончания следственных действий мексиканские власти направят в США запрос на экстрадицию политика.

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