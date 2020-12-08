Москва, , 04:00 — REGNUM Пандемия коронавируса — это ни что иное, как трансформационное событие, используемое мировой олигархией для производства дрожащей твари вместо человека, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Это называется трансформационное событие, которое должно обеспечить власть олигархических групп. Вопрос о том, что они Соединённые Штаты разорвут на часть — сомневаюсь, потому что кто-то должен держать это за горло. А то, что они это трансформационное событие, которое должно трансформировать весь мир замыслили при Рамсфелде, об этом говорят документы. То, что они после этого провели специальные мозговые штурмы перед ковидом и обсудили, как они будут работать — это понятно. То, что эти меры абсолютно непропорциональны заболеванию, которое есть — это тоже понятно», — заявил Кургинян.

При этом, итогом этих всех мер, продолжает политолог, называется «четвертая цифровая революция», «великая перезагрузка» и так далее. И у этого всего процесса есть, очевидным образом, хозяин, им управляющий.

«Хозяевам нужен новый человек — тварь дрожащая. И вот эта дрожащая тварь и является продуктом этой ковидо-истории, при том, что я считаю, что и в вакцинах есть великие достижения, я считаю, что есть ковид как заболевание, но при этом я точно знаю, что производство дрожащей твари, нечеловека, дегуманизация являются целью этих элит, и они заявили об этом давно, потому что они человеком господствовать не могут, а они хотят господствовать этим», — продолжил эксперт.

Единственное, что впечатляет в этой ситуации, отметил Кургинян, это уровень информационной диктатуры и степень запрета на альтернативные точки зрения.