Москва, , 03:47 — REGNUM Передовые открытия в иммунологии показывают, что последствия вакцинации от некоторых вирусов могут быть намного серьезней, чем сам вирус, о чем говорят передовые эксперты в области иммунологии и которым затыкают рот, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вот у нас на высоком правительственном форуме было сказано, что, видимо, наши зарубежные коллеги что-то избыточное протранслировали и мы с пожилыми группами населения не так обошлись. А цена вопроса какая? Ошибка-то эта имеет какую-то цену. Она же не бесплатная», — заявил Кургинян.

Кроме того, он поднял вопрос о вакцинации. В частности, он отметил существование огромных групп «странноватых» людей, которые отрицают вакцинацию как таковую, групп умеренных противников вакцинации, которые могут назвать издержки от вакцинации в ряде случаев, но есть и другие группы, о существовании которых умалчивают и которым затыкают рот.

«Но никто почему-то упоминает, что есть научные группы, крупные научные передовые, которые говорят о том, что вакцинация — это совсем не то, что доктор прописал. И это же ученые, находящиеся на переднем крае. Антигенный импринтинг. Кто этот термин изобрел? Безумные противники вакцинации, или ученые, находящиеся на переднем крае иммунитета, вирусологии и постоянно занятые вакцинацией?», — продолжил эксперт.

Он отметил, что существует ряд причин, по которым остановились разработки вакцин против СПИДа, ряда вирусных полиомиелитов, лихорадки Денге и так далее. И именно на основании открытий переднего фланга иммунологии. Так, существуют так называемые «наивные клетки», которые каждый раз заново анализируют болезнь и клетки памяти, которые активизируются вакциной.

«Так вот, в одних случаях эти клетки памяти, которые запоминают первый удар и поэтому это называют антигенным импринтингом, первая память вытесняет всё. Эти клетки вступают с антигеном в некоторые сложные комплексы, которые могут оказаться опаснее, чем само заболевание, чем сам антиген. Это называется «белое пятно вакцинации»… это кто все говорит? Почему всему этому заткнули рот?!», — пояснил Кургинян, отметив, что потом снова с высоких трибун в России будут с недоумением заявлять, что «западные коллеги не то сказали».

Далее Кургинян перечислили мнения рада экспертов, которые считают, что новый коронавирус был создан искусственно. В частности — мнение нобелевского лауреата Люка Монтенье, которого за его слова просто «съели». Он также заметил, что серьезные эксперты конкретным образом указывают на искусственные вставки в геном вируса, которые говорят о его неестественном происхождении, включая вставки из вируса СПИДа.

«Если она из прядка того, что называется СПИДовой группы, то какую вакцину вы будете создавать против того, что запрещено вакцинировать?», — подвел итог эксперт, добавив, что не он, а крупные эксперты в области иммунологии и вирусологии бьют тревогу, а их рты кем-то активно затыкаются.