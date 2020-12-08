Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Кандидат в президенты США Джо Байден кандидатом на пост министра обороны выдвинет генерала в отставке Ллойда Остина. Об этом со ссылкой на свои источники 7 декабря сообщает газета Politico.

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Генерал Ллойд Остин в качестве вероятной кандидатуры на пост главы американского военного ведомства ранее назывался порталом Axios. В период с 2013 по 2016 годы Остин руководил Центральным командованием вооружённых сил США (СЕНТКОМ). Если эта кандидатура будет выдвинута и утверждена Сенатом — он станет первым в истории чернокожим шефом Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, пост министра обороны США в будущей администрации кандидата в президенты от демократов Джо Байдена может занять генерал в отставке Ллойд Остин, о чём может быть объявлено 11 декабря.

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