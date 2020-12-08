Москва, 8 декабря 2020, 03:26 — REGNUM Мнение о том, что за коронавирусной истерией стоят лишь фармацевтические компании не совсем корректно, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что в этой связи говорить, что за коронавирусной истерией стоят одни лишь фармацевтические компании бессмысленно. А то, с чем мир имеет дело можно назвать ультраимпериализмом или империализмом «Железной пяты» по Джеку Лондону, когда власть и финансы концентрируются в едином центре.