Москва, , 03:26 — REGNUM Мнение о том, что за коронавирусной истерией стоят лишь фармацевтические компании не совсем корректно, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Миром могут управлять либо нарко-оружейные транснациональные компании с сильной спецслужбистской спецификой, которые могут что-то раскручивать, либо нефтяники с ВПК, если они объединятся, либо эти странные информационно-фармакологические группы, за которыми будет стоять какая-то настоящая сила государственная и прочая, потому что в противном случае от такого щелчка мир меняться не может», — заявил Кургинян, отмечая очевидную трансформацию мира на фоне пандемии.

Он отметил, что в этой связи говорить, что за коронавирусной истерией стоят одни лишь фармацевтические компании бессмысленно. А то, с чем мир имеет дело можно назвать ультраимпериализмом или империализмом «Железной пяты» по Джеку Лондону, когда власть и финансы концентрируются в едином центре.