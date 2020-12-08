Москва, 8 декабря 2020, 03:18 — REGNUM Масштаб применяемых мер против нового коронавируса не соответствует масштабу угрозы заболевания, что говорит о существовании субъекта, который новую реальность формирует, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что Рамсфельд разрабатывал программу «Красный рассвет», в рамках которой должна возникнуть массовая вакцинация и глобальные карантины в ситуации биологической угрозы со стороны Китая. То, что происходит в реальности сейчас, при этом вызывает ряд серьезных вопросов по фундаментальным оснований.
Он отметил, что даже свиной грипп, который безуспешно пытались раскрутить до уровня пандемии, был серьезней, чем COVID-19. Стало быть, существует некий субъект, способный создавать подобного рода паники, отметил политолог.