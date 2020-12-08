Москва, , 03:18 — REGNUM Масштаб применяемых мер против нового коронавируса не соответствует масштабу угрозы заболевания, что говорит о существовании субъекта, который новую реальность формирует, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Насчет необходимости такой биологической войны, которая должна изменить мир говорил Дональд Рамсфельд — немаленький человек в команде Буша, который, между прочим, по своему генезису и до того, как стал министром обороны, и после того, как перестал им быть, все время был связан с вот этими биологическими фармацевтическими компаниями, вакцинацией и всем остальным», — заявил Кургинян.

Он отметил, что Рамсфельд разрабатывал программу «Красный рассвет», в рамках которой должна возникнуть массовая вакцинация и глобальные карантины в ситуации биологической угрозы со стороны Китая. То, что происходит в реальности сейчас, при этом вызывает ряд серьезных вопросов по фундаментальным оснований.

«Первый вопрос заключается в том, что COVID есть, это серьезное достаточно заболевание, но по масштабу своему меры против него и оно само находятся в разрыве друг от друга. Посчитайте, сколько этих больных, они вообще не тянут на пандемию, что не означает, что мы не сочувствуем всем, кто заболел и не надо по этому поводу ничего делать… между тем, меры против него такие, которые не были против никакой пандемии», — продолжил эксперт.

Он отметил, что даже свиной грипп, который безуспешно пытались раскрутить до уровня пандемии, был серьезней, чем COVID-19. Стало быть, существует некий субъект, способный создавать подобного рода паники, отметил политолог.