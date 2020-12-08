Иерусалим, , 03:30 — REGNUM Комиссия по борьбе с коронавирусом правительства Израиля 7 декабря предложила ввести в стране ночной комендантский час на период с 9 декабря по 2 января. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

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По данным издания, 8 декабря правительство Израиля должно будет принять решение о часах действия комендантского часа и расстоянии, на которое гражданам можно будет удаляться от своих домов. После этого новая ограничительная мера должна получить одобрение Кнессета (парламента).

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости ввести в стране санитарные ограничения для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в ожидании вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Израиля обратилось к организациям здравоохранения страны с просьбой подготовить планы вакцинации от COVID-19 двух миллионов человек, то есть более 20% всех граждан.

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