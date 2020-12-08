Дамаск, , 03:02 — REGNUM Серия мощных взрывов произошла в 40 километрах к югу от столицы Сирии Дамаска, передает телеканал Al-Ekhbariya.

Сообщается, что взрывы прогремели в городе Эль-Кунейтра. По предварительным данным, удар по городу могли нанести самолеты Израиля или израильская артиллерия. Других подробностей пока не поступало. Также не приводилась информация о возможных жертвах или пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября ракетному обстрелу с израильской территории подвергся пригород Дамаска. В результате атаки погибли трое военнослужащих армии Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ракетной атаки под Дамаском погибли трое сирийских военных