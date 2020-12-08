Берлин, , 02:47 — REGNUM Режим общенационального карантина из-за нового коронавируса в Германии, необходимо будет усилить в зимние месяцы, считает немецкий канцлер Ангела Меркель, передает телеканал n-tv со ссылкой на источники в бундестаге.

По ее мнению, ФРГ «не сможет продержаться» без этого шага. Меркель полагает, что новые меры надо принять до Рождества. Канцлер также одобрила решение властей Баварии об ужесточении карантина в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, общенациональный карантин в Германии был объявлен 2 ноября после ухудшения ситуации с COVID-19. 26 ноября Ангела Меркель заявила, что действующие ограничительные меры будут продлены до 20 декабря и, возможно, будут оставлены до конца января.

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