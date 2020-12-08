Берлин, , 02:32 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Академик Черский» отдалилось от места достройки газопровода «Северный поток-2» и двигается к пункту назначения в Калининграде, следует из данных портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Перемещение зафиксировали 7 декабря в 23:05 по московскому времени. В точке, расположенной у недостроенного участка газопровода — ниже датского острова Борнхольм у вод Польши — судно находилось с 5 декабря.

Примерно по курсу судна также находится точка окончания второй нити трубопровода. Туда же выдвинулись суда снабжения «Умка» и «Балтийский исследователь».

Сейчас у немецкого порта Висмар остаётся баржа «Фортуна», которую власти Германии ранее называли укладчиком труб для «Северного потока-2».

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