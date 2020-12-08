Тегеран, , 08:41 — REGNUM 7 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его сирийский коллега Фейсал Мекдад провели в Тегеране первый раунд двусторонних переговоров. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мекдад и сопровождающая его делегация были приняты по прибытии рядом высокопоставленных чиновников иранского министерства иностранных дел и сотрудниками сирийского посольства в Тегеране.

8 декабря сирийский чиновник должен провести переговоры с секретарем Высшего Совета национальной безопасности Ирана (СНБ) Али Шамхани по двусторонним вопросам и обсудить последние региональные события, в частности связанные с борьбой с терроризмом.

Мекдад прибыл в Тегеран поздно вечером 6 декабря по приглашению Мохаммада Джавада Зарифа. В ходе визита Мекдад планирует провести несколько встреч с высокопоставленными иранскими официальными лицами, сосредоточив внимание на путях укрепления отношений между двумя дружественными странами в различных областях, а также обменяться мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес.