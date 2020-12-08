Вашингтон, 8 декабря 2020, 01:55 — REGNUM Поставку военных средств связи на общую сумму в $280 млн планируют поставить Тайваню власти США, сообщается на сайте американского госдепартамента.
В Вашингтоне полагают, что эта сделка поможет «укрепить безопасность», а также «будет поддерживать военный баланс» острова. В течение 30 следующих дней Конгресс США должен принять решение по указанной сделке.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что китайские власти твердо выступают против продажи вооружений Тайваню со стороны США.
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