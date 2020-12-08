Тегеран, , 08:56 — REGNUM 7 декабря губернатор иранской провинции Систан и Белуджистан заявил, что пограничный пункт Римдан будет открыт в течение нескольких недель, отметив, что Пакистан вновь откроет шесть других пограничных терминалов для сотрудничества с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ахмад Али Мухебати отметил, что иранская провинция намерена развивать добывающую и перерабатывающую промышленность. Между тем глава Организации промышленности, шахт и торговли Давуд Шахраки заявил, что в провинции насчитывается 17 крупных и 50 средних промышленных и более 1000 мелких предприятий.

11 ноября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал корреспонденту IRNA в Исламабаде, что он провёл плодотворные переговоры с пакистанскими коллегами по пограничному сотрудничеству, включая торговлю на пограничных рынках, а также открытие нового пограничного пункта в Римдане.

Он приветствовал решение правительства Пакистана открыть новые приграничные рынки для развития торговых отношений между двумя странами и заявил о готовности его страны согласовать новые модели торговли.