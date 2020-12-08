Тегеран, , 09:03 — REGNUM 7 декабря исполнительный директор железных дорог Исламской Республики Иран заявил, что одновременно с открытием железнодорожного сообщения Хаф-Герат 46 афганских железнодорожников будут обучаться в Иране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Расули отметил, что эксплуатация железной дороги Хаф-Герат начнется сразу же после инаугурации. «Железные дороги Исламской Республики Иран ранее сотрудничали с Афганистаном и проводили для афганских лиц специальные учебные курсы», — подчеркнул он. Он также заявил, что афганский персонал будет проходить подготовку в два этапа.

Проект 220-километровой железной дороги Хаф-Герат включает в себя четыре этапа строительства. Около 77 км железных дорог находятся на территории Ирана.

Проект железной дороги призван обеспечить доступ Афганистана к свободным водам и европейским рынкам. Иран обладает соответствующими возможностями для передачи энергии в Южную и Восточную Азию и может стать важными воротами для восточных торговых партнеров, таких как Индия и Китай.