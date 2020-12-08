Тегеран, , 09:10 — REGNUM 6 декабря новоназначенные послы Индонезии, Туниса, Уганды и Мексики встретились с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы вручить ему копию своих верительных грамот. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Гильермо Алехандро Пуэнте Ордорика, новый посол Мексики в Иране, Мухаммед Цукуба Кисамбира, новый посол Республики Уганда в Тегеране, посол Республики Индонезия в Иране Ронни Прасетьо Юлианторо, а также посол Тунисской Республики в Тегеране Самир аль-Мансер представили копии своих верительных грамот главе министерства иностранных дел Мохаммаду Джаваду Зарифу.

Более того, посол Бразилии в Иране Родриго де Азередо Сантос встретился и попрощался с иранским министром по окончании своей дипломатической миссии. Азередо Сантос являлся послом Бразилии в Тегеране с февраля 2017 года.