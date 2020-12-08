Тегеран, , 09:18 — REGNUM 6 декабря министр дорог и городского развития Ирана объявил о готовности страны импортировать вакцины от COVID-19 из ряда стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Авиационная сеть Ирана готова распространять вакцины по всей стране», — заявил Мохаммад Эслами на церемонии, состоявшейся в Тегеране по случаю Международного дня гражданской авиации.

«Иранская авиапромышленность может стать пионером в поддержании благополучия народа, при этом её обязанности были уже частично выполнены путем передачи стране необходимых товаров и медицинского оборудования», — отметил министр.

По его словам, с момента начала пандемии в декабре 2019 года были совершены десятки паромных рейсов для осуществления обмена лекарствами и медицинским оборудованием.

Смертельный вирус COVID-19 унес жизни почти 1,5 миллиона человек во всем мире с момента вспышки (декабрь 2019 года). Число погибших в Иране превысило 50 тысяч человек.