Братислава, , 01:37 — REGNUM Влияние пандемии на экономику Словакии требует систематических действий со стороны премьер-министра страны Игора Матовича, заявила президент республики Зузана Чапутова, передает Словацкое радио.

Она считает, что глава правительства уделяет много внимания не этому вопросу, а борьбе с новым коронавирусом. По мнению Чапутовой, ситуацией с COVID-19 в Словакии мог бы заняться кто-нибудь другой.

Слова президента Словакии носят рекомендательный характер и она не может приказывать премьер-министру, поскольку страна является парламентской республикой и вся власть фактически сосредоточенна в руках главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Игор Матович заявил, что с пандемией коронавируса «необходимо бороться, как когда-то с коммунистами».

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