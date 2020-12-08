Тегеран, , 08:53 — REGNUM 5 декабря президент Ирана Хасан Рухани поздравил Таиланд с национальным праздником, выразив надежду, что отношения между двумя странами будут расширяться как никогда в свете вековой дружбы и общей воли государств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В послании, адресованном премьер-министру Таиланда Праюту Чан-о-ча, президент Рухани поздравил правительство и народ страны с Национальным днем. Он пожелал здоровья и успехов премьер-министру, а также благополучия народу Таиланда.

Рухани подчеркнул, что Исламская Республика Иран всегда была заинтересована в расширении и укреплении отношений между двумя странами. Иранский президент выразил надежду на успешную реализацию достигнутых совместных договоренностей и дальнейшее сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что королевское правительство Тайланда объявило 5 декабря Национальным Днем страны.