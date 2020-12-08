Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Компании Moderna и Pfizer, разработавшие собственные вакцины от коронавируса, не станут принимать участия в саммите по вакцинам, на который их пригласил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило профильное издание Stat со ссылкой на осведомленные источники.

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«Генеральный директор Moderna Стефан Бансель также был приглашен, однако ни он, ни руководитель другой компании не приедут», — говорится в публикации.

Саммит намечен на 8 декабря, вторник. Его инициатором выступили глава Белого дома Дональд Трамп и вице-президент США Майкл Пенс, которые раньше критиковали фармацевтические компании за намеренное затягивание сроков оповещения о готовности вакцины. Таким образом, по мнению американского президента, они пытались уменьшить его шансы на победу во время выборов.

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