Вашингтон, , 01:20 — REGNUM Пост министра обороны США в будущей администрации кандидата в президенты от демократов Джо Байдена может занять генерал в отставке Ллойд Остин, о чём может быть объявлено 11 декабря. Об этом 7 декабря сообщает агентство Reuters.

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О намерении в ближайшую пятницу озвучить имя кандидата на пост главы Пентагона Байден заявил, отвечая на вопросы журналистов. Также существует вероятность, что ещё до конца недели будет названа и кандидатура на пост генерального прокурора, министра юстиции.

Генерал Ллойд Остин в качестве вероятной кандидатуры на пост главы американского военного ведомства называется порталом Axios. Если эта кандидатура будет выдвинута и утверждена — он станет первым чернокожим шефом Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, пост министра здравоохранения и социальных служб в будущей администрации кандидата в президенты от демократов Джо Байдена может занять нынешний генеральный прокурор штата Калифорния Хавьер Бесерра.

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