Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Несколько государств, включая Китай и Иран внесены США в список стран, где, как считают американские власти, систематически нарушается религиозная свобода, сообщает пресс-служба госдепартамента.

В указанный перечень также добавлены КНДР, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркмения и Эритрея. Кроме того, США решили внести Россию, Кубу, Никарагуа и Союз Коморских Островов в другой список — государств, заслуживающих «особого внимания». В Вашингтоне полагают, что в этих странах власти допускают «серьезные нарушения религиозной свободы» или сами участвуют в них.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Международная комиссия США по религиозной свободе (USCIRF) рекомендовала госдепу исключить Узбекистан из списка государств, где нарушается свобода вероисповедания.