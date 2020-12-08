Бейрут, , 00:40 — REGNUM Консультации по поводу кандидатур на должности членов нового ливанского правительства возобновят премьер-министр Ливана Саад Харири и президент страны Мишель Аун, сообщает портал El Nashra.

Ранее процесс назначения 18 министров республики был прерван из-за разногласий между политиками, но вновь был запущен после состоявшейся 2 декабря в Париже международной конференции по гуманитарной помощи Ливану. Мероприятие прошло при содействии властей Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря издание Le Figaro распространило информацию о том, что французский президент Эммануэль Макрон вновь призвал ливанское руководство провести реформы, чтобы выйти из политического кризиса.

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