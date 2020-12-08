Скопье, , 00:32 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 7 декабря на саммите ЕС-Западные Балканы заявил, что европейский проект будет неполон, пока страны Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория) не интегрируются полностью в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на заседании, проходившем под лозунгом «Поддержка регионализации: Мост к сильной и стабильной демократии» политик Пендаровски заявил, что настала пора для нового подхода, который подразумевает, что интеграция стран Западных Балкан является ключевым стратегическим и геополитическим, а не техническим решением.

Стево Пендаровски Создание вакуума в европейской интеграции может быть использовано другими внешними силами. У стран-член ЕС есть историческая возможность внести вклад в европейское процветание и стабильность.

Политик подчеркнул, что методология переговоров о вступлении в ЕС предполагает реализацию ясных критериев, таких как установление верховенства права, борьба с организованной преступностью и высокой коррупцией. Особое значение при этом, по его мнению, имеет демократическое развитие, которое встречает сопротивлеие в виде популистских движений. Низкий уровень демократического развития означает высокую коррупцию и отсутствие доверие к институтам власти, что ведет к массовой миграции.

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