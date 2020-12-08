Москва, , 00:00 — REGNUM Российские миротворцы сопроводили в Нагорный Карабах колонну автобусов с более чем 770 беженцами, возвращающимися из Армении, сообщает 7 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

Колонну сопровождали патрули российских миротворцев и военной полиции ВС РФ.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 778 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — указано в сообщении.

Всего с начала перемирия в сопровождении российских миротворцев в Карабах из Армении вернулись свыше 34,5 тыс. беженцев.

«Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры», — отмечает российское военное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в рамках совместного заявления президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении в нагорном Карабахе были прекращены боевые действия, продолжавшиеся с 27 сентября.

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