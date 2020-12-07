Милан, Италия, , 23:30 — REGNUM Действующий мэр Милана Джузеппе Сала намерен выдвинуться на новый срок, об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях в понедельник, 7 декабря.

Он отметил, что намеревается не «заканчивать недоделанные дела», а идти дальше, в «трудное будущее», прилагая все усилия для того, чтобы экономическая столица Италии вновь стала «примером для подражания».

Выборы мэра Милана должны пройти весной 2021 года. Сала представляет либеральную Демократическую партию (входит в национальную правящую коалицию).