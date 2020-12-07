Кишинёв, , 23:29 — REGNUM Выдвинуть вотум недоверия правительству Молдавии пригрозила избранный президент республики Майя Санду в ходе публичного выступления 7 декабря.

Она пояснила, что отставка премьер-министра позволит провести в скором времени досрочные выборы в парламент. Если молдавский премьер-министр Ион Кику не уйдёт сам, то возглавляемая Санду партия «Действие и солидарность» выразит ему вотум недоверия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 декабря, Санду провела в Кишинёве акцию протеста с требованием отставки Кику. Санду недовольна парламентом, потому что он проводит невыгодные ей законопроекты.

Читайте ранее в этом сюжете: Вывод из-под управления президента Молдавии Службы безопасности остановлен