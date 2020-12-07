София, , 23:27 — REGNUM Заместитель премьер-министра и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов 7 декабря посоветовал СМИ не переводить тексты с македонского языка на болгарский.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что «болгарская наука определяет так называемый «македонский язык» как региональную норму болгарского языка. Это позиция Института болгарского языка при академии наук».

Напомним, в настоящее время Болгария блокирует начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз и шантажирует Скопье своим вето, требуя уступок по вопросам идентичности. Так, София требует исключения из всех официальных документов Евросоюза упоминания о македонском языке, демонтации памятных табличек, на которых содержатся упоминания о болгарской оккупации страны и признания македонских национальных героев болгарами.

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