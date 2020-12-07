Флоренция, Италия, , 23:23 — REGNUM Заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что в действующем правительстве работают «лучшие в мире министры» — это «несмешная шутка», заявил в понедельник, 7 декабря, экс-премьер страны, лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци.

Дискуссия о качестве работы министров возникла в связи с обсуждением темы о том, как именно правительство намерено использовать кредитные средства ЕС (если парламент страны одобрит эту меру) и как в целом намеревается выводить страну из кризиса.

Партия Ренци входит в состав правящей коалиции, однако ее лидер регулярно позволяет себе острые выпады в адрес коллег. Наблюдатели отмечают, что Ренци тем самым дистанцируется от непопулярных решений и монетизирует свою «золотую акцию» — без его фракции коалиция утратит большинство, и отказаться от такого союза две другие партии (либералы и популисты) не могут.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.