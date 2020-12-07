Москва, , 23:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень компонентов, подходящих для создания химического оружия и подпадающих под экспортный контроль.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Указ опубликован 7 декабря на официальном сайте правовой информации.

Внесены изменения в утвержденный в 2001 году перечень химикатов, оборудования и технологий, пригодных для создания химического оружия.

В приложении к документу указан перечень ряда химических веществ, которые вносятся в перечень дополнительно.

Указ подписан для защиты национальных интересов и обеспечения реализации международных обязательств РФ в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия от 13 января 1993 года и резолюции Совета Безопасности ООН №1540 от 28 апреля 2004 года.

Указ о новом перечне компонентов вступит в законную силу через три месяца с даты обнародования.

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