Скопье, , 23:17 — REGNUM Посол Евросоюза в Северной Македонии Дэвид Гир 7 декабря заявил, что скорейшее начало переговоров о вступлении этой маленькой балканской страны в Евросоюз в интересах Брюсселя.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол заявил, что на заседании Совета министров ЕС необходимо одобрить рамки переговоров о вступлении и назначить дату проведения первой межправительственной конференции в рамках этих переговоров.

Гир подчеркнул, что важность того, чтобы процесс евроинтеграции не ставился под вопрос.

Напомним, в марте этого года Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии, однако теперь процесс переговоров с Северной Македонией блокирует Болгария, а процесс переговоров с Албанией — Германия.

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