Рим, , 22:58 — REGNUM Так называемый «восстановительный фонд ЕС» — «прозрачный и вдохновляющий инструмент», который позволит Италии выйти из кризиса, заявил в понедельник, 7 декабря, премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Италия рассчитывает на получение от ЕС около 200 млрд евро кредитных средств, власти намерены потратить их на развитие инновационных секторов (около трети всех средств — на «зеленую» экономику). Однако даже внутри правящей коалиции пока нет согласия по вопросу, целесообразно ли в сложившихся обстоятельствах использовать такие финансовые инструменты.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.